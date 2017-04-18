По его словам, общее отношение коалиции к этому плану "очень позитивное", и есть надежды на его скорое доведение до финиша.

Премьер не ответил на вопрос, насколько велик будет в следующем году бюджетный дефицит из-за реформы, пообещав, что об этом можно будет судить на следующей неделе. В данный момент не достигнуто окончательного соглашения о финансировании медицины и о социальном бюджете. "Это последние вопросы, по которым мы хотели бы видеть цифры", — сказал глава правительства.

По словам Кучинскиса, если мы хотим догнать развитую часть Европы, для этого недостаточно медленно двигаться вперед — "надо, чтобы наша налоговая система была очень привлекательна".

Премьер допустил, что в контексте реформы придется повысить акциз на алкоголь, не исключил и повышения акциза на горючее, но сначала нужно тщательно рассчитать, какое влияние это окажет на народное хозяйство, а также знать, какова будет политика акцизного налога у соседей.

На вопрос о том, не будет ли возражать Еврокомиссия против повышения дефицита государственного бюджета в Латвии, премьер ответил, что ей нужно предоставить доказательства того, что реформа в последующие годы будет пополнять бюджет.