Как сказали агентству ЛETA в Кабинете министров, премьер получил письмо руководителя забастовочного комитета Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде с просьбой организовать во время забастовки переговоры в соответствии с 6-й статьей закона о забастовке.

Как указал Кучинскис, согласно 3-му пункту 1-й статьи закона о забастовке, забастовка — это способ решения коллективного спора интересов, который проявляется таким образом, что работники или группа работников предприятия или отрасли добровольно полностью или частично прекращают работу с целью добиться выполнения своих требований.

Премьер обращает внимание ЛАСВ на то, что в данном случае, поскольку семейные врачи не являются работниками министерства или другого госучреждения, установленные законом о забастовке нормы на эту ситуацию не распространяются. На это уже указали также Минздрав и Госинспекция по труду.

Премьер пригласил представителей Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) и Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ) встретиться 6 июля в 9.30 в Кабинете министров. Планируется, что во встрече будет участвовать также министр здравоохранения Анда Чакша.

Отрасль здравоохранения является одним из приоритетов правительства и государства, поэтому премьер хочет обсудить с ее представителями все важнейшие злободневные вопросы.

Как сообщалось, ЛАССВ решила пригласить премьера на встречу, чтобы продолжить конструктивные переговоры о выполнении забастовочных требований.

3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.