План реформ пока не предусматривает изменений в сфере социальных взносов, налога на недвижимость, а также альтернативного предложения налогового режима микропредприятий. Работа над этим еще предстоит, указал он.

Министерство благосостояния анализирует разные варианты в вопросе о минимальных социальных взносах, в том числе изучает опыт Эстонии, отметил премьер, заверив, что правительство выполнит задания Сейма.

Сейм поручил правительству до 1 мая представить поправки к законам, устанавливающие размеры услуги соцстрахования социально застрахованным лицам с низким объектом обязательных социальных взносов.

Правительству поручено также до 1 июня подать в Сейм законопроекты, предусматривающие введение нового упрощенного налогового регулирования для малых и микропредприятий.

Кучинскис сказал, что отношение партнеров Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) по правящей коалиции и самого СЗК к предложенным изменениям налоговой системы "осторожно поддерживающее". Он напомнил, что завтра планируется презентация предложения налоговой реформы. Это предложение в большой мере сходно с предлагаемыми Банком Латвии изменениями в налоговой системе, по поводу чего премьер выразил удовлетворение. Правда, предстоит еще очень много работы, подчеркнул он.

На вопрос о политической поддержке планируемых изменений политиками СЗК Кучинскис ответил, что они относятся к ним с "осторожной поддержкой".

28 февраля на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству Министерство финансов представит разработанные им основные положения налоговой политики. Одним из важнейших предлагаемых изменений может стать снижение ставки подоходного налога с населения с нынешних 23% до 20% для получателей невысоких зарплат. Налоги на капитал предлагается повысить, не применяя их к реинвестированной прибыли.