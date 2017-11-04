Кучинскис также пригласил премьера Индии посетить Ригу в 2018 году в рамках празднования столетия Латвийского государства.

Стороны сошлись во мнении о том, что открытие посольства Индии в Риге еще больше активизировало бы сотрудничество двух стран. Такая возможность рассматривается индийской стороной, и посольство могло бы быть открыто в преддверии столетия Латвии.

Кучинскис отметил, что цель его визита в Индию — ускорить развитие экономических отношений между двумя странами.

Премьеры двух стран подтвердили необходимость сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также интенсифицировать сотрудничество в области образования и науки.

Премьер Латвии находится с рабочим визитом в Индии со 2 по 6 ноября.