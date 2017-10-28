Говоря о низком доверии общества к политикам, Кучинскис отметил, что этот вопрос стоит в повестке работы правительства, и сегодняшняя конференция тоже служит как своего рода диалог с обществом.

При подготовке первого плана развития была идея информировать общество о его выполнении. Готовя следующий Национальный план развития, необходимо предусмотреть в нем, в каком виде информировать общество о проделанной работе, уверен премьер.

"Пока мы делаем это стихийно, и оправдания этому у меня нет. Я признаю коммуникацию по Национальному плану развития недостаточной", — сказал он.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш выразил уверенность в том, что правительство может приложить усилия для повышения рейтингов, однако в посттоталитарном обществе сделать это будет трудно, и на это может потребоваться несколько десятилетий.

Депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш считает, что низкий рейтинг политиков — это вина самих политиков, которые слишком часто не видят в перспективе. "Политик должен быть способен видеть дальше и шире", — подчеркнул он.

Девиз Национального плана развития 2020 — экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.