Одобренные Кабинетом министров связанные с налоговой реформой законопроекты будут переданы в Сейм сегодня вечером. Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сказала журналистам, что надеется на то, что депутаты будут конструктивными и доведут налоговую реформу до финиша.

Налоговая реформа обеспечит прозрачность и стабильность налогов, подчеркнул Кучинскис.

Рейзниеце-Озола добавила, что в результате налоговой реформы будет обеспечена конкурентоспособность, уменьшено неравенство доходов и в результате борьбы с теневой экономикой увеличатся доходы госбюджета.

Правда, в Сейме еще продолжатся дискуссии по отдельным одобренным правительством законопроектам, отметили премьер и министр финансов.