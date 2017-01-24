Кучинскис отметил, что предложение Минздрава (о повышении НДС до 23%) привело к дискуссиям о налоговой системе. Но, при сокращении бюджетных доходов, обеспечить финансирование Минздраву будет еще труднее. Поэтому в министерстве полагают, что надо найти альтернативное поступление средств. Кучинскис сказал, что предложение Минздрава еще "очень долго будет оцениваться".

Сейчас в Минфине работают над предложениями реформирования налоговой системы, уже представлены первые варианты, а дискуссии по ним начнутся в феврале. Премьер-министр сообщил, что труднее всего будет найти компромисс, потому что, говоря о возможности конкуренции, предприниматели хотят небольшие налоги, но, говоря о долгосрочной перспективе, у государства есть много потребностей, которым требуется финансирование.

"Следующая самая большая (задача) — нам совместно надо сломать миф о том, что налоги можно не платить, что это не является преступлением", — полагает Кучинскис.