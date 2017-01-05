Отвечая на вопрос, может ли "Согласие" войти в правительство, Кучинскис заявил: "Думаю, что не в этом Сейме. Разве что рейтинги "Единства" упадут еще драматичнее… Это в их руках. Я прогнозирую, что мы в состоянии достаточно стабильно - иногда споря, как это бывает - доработать полный срок Сейма". При этом даже в случае развала "Единства" приглашение в коалицию "Согласия" стало бы вопросом большой политики.

По словам премьера, вопрос создания коалиции во время встреч с представителями "Согласия" не обсуждался. "У меня даже есть подозрения, что "Согласие" в данный момент ни в какой смене правительства не заинтересовано", - отметил он.

На выборах в Рижское самоуправление и СЗК, и "Единство" ищут новые силы, однако серьезной конкуренции мэру города Нилу Ушакову пока составить не в состоянии. "Политические партии сейчас страдают от нехватки людей. Быть в политике это как бы стыдно. Быть в партии - еще хуже, чем быть в Сейме (..). Конечно, Ушаков может быть доволен", - отметил Кучинскис.