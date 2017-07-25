В отрасли медицины есть ряд секторов, где повышение зарплат необходимо больше, например, финансируемым государством врачам и медперсоналу в больницах, отметил Кучинскис, подчеркнув, что нельзя поддерживать одних врачей больше, чем других.

Несмотря на то, что семейные врачи не подписали соглашение с правительством, правительство учтет все договоренности, достигнутые на переговорах, поэтому отдельные аспекты реформы до конца года еще будут уточнены, добавил премьер.

Если мы хотим развивать здравоохранение, то должны делать это для всех групп врачей, а значит, и для семейных врачей, отметил он.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует рассмотреть концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения.