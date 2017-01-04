Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не изменил своего мнения и по-прежнему считает, что его однопартиец, депутат Европарламента Ивета Григуле не "действует в интересах Латвии", однако не может ничего поделать с тем, что партия решила не исключать Григуле из своих рядов.

Как пояснил Кучинскис телеканалу LNT, представители Союза "зеленых" и крестьян пришли к мнению, что аргументы для исключения Григуле, которая выступила против резолюции о борьбе с российской пропагандой, не настолько серьезны. В итоге, как пояснил премьер, "Ничего не поделаешь — демократия есть демократия. Своя красота есть и в демократии".

Ранее газета Diena писала, что Григуле, скорее всего, останется членом входящего в СЗК Крестьянского союза Латвии. Об этом пишет газета Diena.

Принятие решения в первую очередь зависит от рижского отделения партии, а оно не настроено исключать Григуле, признал председатель КСЛ Аугуст Бригманис. Деятельность евродепутата члены партии обсудят в середине января, когда она приедет в Латвию, чтобы пояснить свой поступок.

В конце ноября Кучинскис призвал КСЛ дать оценку действиям Григуле, которая в Европарламенте проголосовала против резолюции о российской пропаганде и пропаганде исламских террористических группировок. Против резолюции голосовали также латвийские евродепутаты Андрей Мамыкин ("Согласие") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии). Поступок Иветы Григуле — сознательный или некомпетентный — противоречит интересам нашего государства", — заявил тогда Кучинскис.

Сама Григуле пояснила, что проголосовала так по нескольким причинам: "Тогда, когда Европарламент будет достаточно смелым, чтобы посмотреть в глаза реальности, когда перестанет применять двойные стандарты по различным вопросам и в отношении различных стран, когда появится декларация о совершенных США "добрых делах" и о "подвигах" крупных держав Европейского союза, когда Европарламент, наконец, поддержит запрет заниматься в ЕС торговлей оружием, в том числе с различными вовлеченными в конфликты третьими странами, тогда я поддержу такую декларацию".

Григуле в голосовании Европарламента о борьбе с пропагандой России и террористических организаций заняла единую позицию с депутатами Андреем Мамыкиным ("Согласие") и Татьяной Жданок (Русский союз Латвии). После этого председатель КСЛ Аугуст Бригманис сообщил, что в телефонном разговоре лично сказал Григуле о том, что не поддерживает ее действия и они противоречат программе партии.