Во время встречи в Брюсселе обсуждались вопросы будущего ЕС, в том числе бюджет ЕС после 2020 года, миграция, возможности поддержки ЕК пострадавшим от вызванных ливнями наводнений латвийским крестьянам.

Латвия солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства, подчеркнул Кучинскис. Однако дополнительное число беженцев она принять не может. Латвия занимает четкую позицию — участие в приеме перемещенных ищущих убежища лиц должно быть исключительно добровольным.

В отношении бюджета ЕС после 2020 года стороны сошлись во мнении о том, что фонды ЕС не должны уменьшиться. Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее достичь среднего в ЕС уровня жизни, проведя необходимые реформы, но поддержка из фондов ЕС и в будущем будет иметь большое значение, отметил Кучинскис.