В бюро премьерасообщили, что Кучинскис сегодня в Брюсселе принял участие в заседании Совета ЕС, на котором обсуждалось будущее Евросоюза и вопросы, связанные с "Brexit".

Главы государств и правительств договорились о "дорожной карте" на последующие два года. Новый бюджет ЕС, который вступит в силу с 2020 года, участники встречи договорились обсудить уже в феврале 2018 года.

Относительно выхода Великобритании из ЕС главы государств и правительств заявили, что прогресс достигнут, но он недостаточен для перехода на следующую фазу — переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании.