Национальная служба здравоохранения напоминает латвийцам о том, куда можно обращаться за медицинской помощью в пасхальные выходные (с 14 по 17 апреля).

В случае незначительных травм, внезапных заболеваний или обострения хронических заболеваний, латвийцы могут обращаться к семейным врачам, список которых опубликован — здесь.

Вне времени работы вашего семейного врача получить круглосуточную консультацию дежурного врачa можно по телефону 66016001.

В Риге и крупных городах Латвии за помощью можно обратиться к дежурному врачу. Стоимость такой консультации — 1,42 евро. Список дежурных врачей, адреса и время приема — здесь.

При более серьезных случаях, например, при ожогах, укусах или переломах, вы вправе обратиться в пункты срочной медицинской помощи. Список таких пунктов — здесь.

При неотложных случаях медики рекомендуют обращаться в приемное отделение больницы. Список — здесь.

В случаях критических для жизни, нужно звонить в Службу неотложной медицинской помощи — 113!