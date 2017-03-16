Кузинс также призвал прохожих не посещать в этот день мероприятия, связанные с поминовением воевавших на стороне нацистской Германии латышских легионеров Waffen SS.

За пикетом Кузинса и его сотоварищей приглядывает группа из более чем десяти полицейских.