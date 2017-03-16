В четверг, 16 марта, называющий себя антифашистом активист Янис Кузинс вместе с двумя соратниками проводит собрание возле посольства Германии в Риге. Троица разместила напротив дипломатического представительства плакаты с надписями "Четвертая Атмода" и "Gegen nazis" ("Против нацистов").

Кузинс также призвал прохожих не посещать в этот день мероприятия, связанные с поминовением воевавших на стороне нацистской Германии латышских легионеров Waffen SS.

За пикетом Кузинса и его сотоварищей приглядывает группа из более чем десяти полицейских.