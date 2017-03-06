Ранее тот же суд постановил прекратить производство по делу об административном нарушении — злостном неподчинении Лапсы требованию ПБ прекратить видеосъемку, которая на самом деле не велась. 4 августа Госполиция подала апелляцию на это решение. 24 сентября апелляционный суд рассмотрел дело в письменном процессе.
Как пояснил сам Лапса, находясь рядом со зданием ПБ, он вел съемку. Один из сотрудников ПБ попросил его прекратить съемку, и так как Лапса не подчинился, его задержали.
"Я спросил у сотрудника ПБ, на каком основании мне запрещается снимать в общественном месте, но не получил никаких разъяснений, поэтому продолжал снимать. Тогда меня задержали", — рассказал Лапса.
Как ранее сказал BNS представитель Госполиции Том Садовскис, сотрудники Центрального участка Госполиции получили вызов из ПБ. Прибыв на место, они получили объяснения от Лапсы и сотрудников ПБ, после чего решили не задерживать журналиста.
"Долгое время ПБ пыталась "навязать" меня Госполиции, но они меня не задержали. В отличие от ПБ, сотрудники Госполиции проверили мою фотокамеру, с которой я находился возле здания ПБ, и констатировали, что в ней нет ни батареи, ни карты памяти. То есть, выходит, что ПБ задержала меня за то, что я находился на улице с похожим на фотокамеру предметом, которым невозможно ни фотографировать, ни снимать" — сказал Лапса агентству BNS.