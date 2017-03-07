Публицист Лато Лапса решил передать 200 евро, которые он выиграл в суде, на образование начальника Полиции безопасности Нормунда Межвиетса (на фото). Лапса считает, что на эти деньги глава ПБ мог бы посещать соответствующие его уровню курсы юриспруденции.

Также на странице портала Pietiek.com он пообещал приложить все усилия на то, чтобы в регрессном порядке эти 200 евро взыскали с сотрудников Полиции безопасности, которые провели его задержание.

Напомним, 6 марта суд Видземского предместья Риги частично удовлетворил иск Лапсы о возмещении морального ущерба в связи с неоправданными протоколами административного правонарушения, которые ПБ составила в его отношении из-за того, что Лапса снимал на видео здание этой спецслужбы. Латвийское государство должно будет выплатить журналисту 200 евро.

Ранее суд постановил прекратить производство по делу об административном нарушении — злостном неподчинении Лапсы требованию ПБ прекратить видеосъемку, которая на самом деле не велась. 4 августа Госполиция подала апелляцию на это решение. 24 сентября апелляционный суд рассмотрел дело в письменном процессе.

Как пояснил сам Лапса, находясь рядом со зданием ПБ, он вел съемку. Один из сотрудников ПБ попросил его прекратить съемку, и так как Лапса не подчинился, его задержали.

"Я спросил у сотрудника ПБ, на каком основании мне запрещается снимать в общественном месте, но не получил никаких разъяснений, поэтому продолжал снимать. Тогда меня задержали", — рассказал Лапса.

Как ранее сказал BNS представитель Госполиции Том Садовскис, сотрудники Центрального участка Госполиции получили вызов из ПБ. Прибыв на место, они получили объяснения от Лапсы и сотрудников ПБ, после чего решили не задерживать журналиста.

"Долгое время ПБ пыталась "навязать" меня Госполиции, но они меня не задержали. В отличие от ПБ, сотрудники Госполиции проверили мою фотокамеру, с которой я находился возле здания ПБ, и констатировали, что в ней нет ни батареи, ни карты памяти. То есть, выходит, что ПБ задержала меня за то, что я находился на улице с похожим на фотокамеру предметом, которым невозможно ни фотографировать, ни снимать" — сказал Лапса.