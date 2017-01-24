АО Latvenergo на этой неделе намерено начать утилизацию обоих отслуживших свой срок крупногабаритных трансформаторов Плявиньской ГЭС, в том числе и того, из которого 22 января произошла утечка масла, сообщила агентству LETA представитель предприятия Ивита Бидере.

Сейчас на Плявиньской ГЭС хранятся два списанных трансформатора весом 260 тонн каждый, которые планировалось утилизировать в ближайшее время. С учетом последних событий утилизация начнется на этой неделе.

"22 января, обнаружив утечку масла, работники Latvenergo действовали оперативно и точно, чтобы устранить неблагоприятное влияние на окружающую среду. Были использованы абсорбенты и параллельно вызваны ответственные службы — Государственная пожарно-спасательная служба, ООО Eko osta и Государственная служба окружающей среды", — рассказала Бидере.

Утечка была своевременно ограничена, и начат сбор масла. Из находившихся в трансформаторе 65 тонн масла в окружающую среду попало всего 1-2 кубометра.

Как сообщалось, утечка примерно двух кубометров масла из списанного трансформатора на территории Плявиньской ГЭС вызвала загрязнение и угрозу для окружающей среды.

В воскресенье во второй половине дня охрана Плявиньской ГЭС обнаружила утечку масла в водохранилище и сообщила о ней ответственным службам.

На территории ГЭС рядом с водохранилищем давно были помещены в резерв два трансформатора большой мощности. Утечка масла произошла из одного из них. Масло вытекло на лед водохранилища, образовалось загрязнение площадью около 20 кв.м.