В среду, 19 июля, с 16.00 до 18.00 вертолеты подразделения боевой бригады "Феникс" ВВС США будут выполнять в воздушном пространстве Латвии низкие полеты в направлении Лиелварде-Даугавпилс и обратно, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Эти вертолеты находятся в Латвии в рамках учебной операции Atlantic Resolve под командованием США, а низкие полеты выполняются в рамках международных учений противовоздушной обороны Tobruq Legacy 2017, на которых отрабатывается взаимодействие вооруженных сил стран-участниц в выполнении задач в многонациональной среде. Низкие полеты необходимы также для поддержания и укрепления боеспособности подразделения и профессиональной квалификации пилотов, пояснили в Минобороны.

Все полеты в воздушном пространстве Латвии выполняются на установленной нормативными актами высоте и с установленной ими скоростью, поэтому вызванный пилотируемыми аппаратами шум является кратковременным и не вредит людям и имуществу, подчеркивает Минобороны.