Производитель домашней техники Bosch призвал владельцев газовых плит брендов Bosch и Siemens проверить свои плиты, поскольку в них возможны утечки газа. "В Латвии неисправность может присутствовать в газовых плитах, выпущенных в 2006-2011 годах", — сообщает компания.

Отмечается, что в некоторых условиях может произойти неконтролируемая утечка газа, а в чрезвычайно редких случаях — возникнуть риск взрыва. Причиной является возможное повреждение установленных газовых соединительных штуцеров.

Если устройство относится к группе риска, дефектную деталь заменят дома у владельца на новую как можно скорее.

После выявления дефекта устройства следует сразу же связаться с производителем по перечисленным каналам и договориться о времени визита уполномоченного техника, который придет и заменит дефектную деталь. Для предупреждения потенциальной опасности владельцам следует немедленно отключить снабжение газом и не пользоваться плитой до тех пор, пока деталь не заменят.

ЗДЕСЬ латвийские пользователи Bosch и Siemens могут узнать, отноятся ли их плиты к потенциально опасным. Для этого нужно ввести в указанные поля номер модели устройства и его серийный номер. Также можно позвонить на номер обслуживания клиентов в Латвии: (+371)67425232.

По словам производителя, проблема касается 170 000 устройств, большая часть которых продана в Нидерландах, Бельгии и Германии. Кампания безопасности с доступностью всех каналов коммуникаций проводится во всех странах, где могли продавать устройства с дефектной деталью.