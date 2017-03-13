24% респондентов заявили, что не гордятся ни одним министром, а 12% отметили, что следует заменить весь состав Кабинета министров. 8% опрошенных указывают, что им стыдно за всех действующих латвийских министров.

Самым некомпетентным и подлежащим замене министром латвийцы считают Карлиса Шадурскиса. 23% опрошенных отметили что именно за этого министра чаще всего испытывали стыд. 18% респондентов считают его самым некомпетентным министром.

Следующим в очереди подлежащим замене министром опрошенные называют представителя VL-ТБ/ДННЛ министра юстиции Дзинтарса Расначса, его отставку поддержали 4% опрошенных. Впрочем, 7% респондентов считают, что в отставку необходимо отправить премьер-министра Мариса Кучинскиса.

На вопрос о том, какие министры вызывают самое большое чувство стыда, 24% опрошенных ответили, что это Карлис Шадурскис (23%). За ним следуют премьер-министр Марис Кучинскис (7%), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (5%), министр здравоохранения Анда Чакша (5%) и министр юстиции Дзинтарс Расначс (4%).

"Лидером" среди самых некомпетентных министров, по мнению латвийцев, стал Карлис Шадурскис (12%), за которым следует представитель СЗК министр обороны Раймондс Бергманис (5%). По 4% "голосов" в этой категории собрали многие члены правительства: Дзинтарс Расначс, Анда Чакша, Марис Кучинскис, министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК), Янис Рейрс, министр по охране среды и региональному развития Каспарс Герхардс (VL-ТБ/ДННЛ).

Только 5% опрошенных считают некомпетентными всех министров.

Самыми мудрыми респонденты назвали министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу (18% опрошенных) и Эдгара Ринкевича (10%).