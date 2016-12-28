Латвийцы считают, что в 2017 году страну ждут такие угрозы, как экономический спад, демографические проблемы и беженцы, свидетельствуют результаты опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

На просьбу назвать три внутренних и внешних фактора, которые будут представлять наибольшую угрозу для Латвии в следующем году, 34% опрошенных назвали экономический спад, 31% — демографические проблемы, 30% — беженцев и ищущих убежища. 26% респондентов назвали плохое и неумелое госуправление, 22% — нелегальных иммигрантов, 21% — коррупцию.

17% опрошенных считают угрозой иностранные экономические санкции, еще 17% — деградацию населения (нежелание учиться и работать, алкоголизм), 14% — последствия глобализации.

10% респондентов назвали среди самых реальных угроз военные действия иностранных государств и терроризм, еще 10% — преступность.

Опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank" проводится ежемесячно. В проводившемся в первой половине ноября опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте 18-74 лет.