Амфитеатр находится на горе Жонгшан, которая является пристанищем для включенного в список мирового наследия ЮНЕСКО монастыря Шаолинь.

Выступления монахов в этом амфитеатре проходят раз в неделю. Объясняя внешний вид амфитеатра, архитекторы отмечают, что их целью было — вписать здание в естественную горную среду. На здании создана косая лестница, которая заканчивается в вершине. Ветровой тоннель находится в центре амфитеатра (фото — здесь).

Масштабный проект в китайской провинции Хэнань строился в течение шести лет. Авторы проекта — Аустрис Майлитис, Интс Меньгелис, Карлис Мелзобс, Дина Суханова, Валтерс Муранс, Андра Одумане, Екатерина Олонкина.