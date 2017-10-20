Министерство сообщает, что общий насчитанный ущерб составил 20,53 млн евро, хотя ранее звучала цифра 37,3 млн евро.
Крестьяне, у которых погибли посевы, заготовленное сено и пасеки, до 2 октября должны были подать заявки на обследование площадей в Службу поддержки села или Латвийский центр консультаций и образования на селе. За посевы гречки и кукурузы заявки принимались до 15 октября.
Было обследовано 2933 площади, полностью погибшими от затопления признано 73 538 га посевов, 13 071 тонны сена, 16 пчелиных семей и 850 кв.м площадей, засаженных культурами.
С учетом возможностей государственного бюджета компенсировано будет только 71,9% фактических потерь. Чтобы способствовать страхованию крестьян от природных рисков, компенсации на 5% больше получат фермеры, чьи площади были застрахованы.