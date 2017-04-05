Профсоюз хирургов Детской больницы, врачи и акушерки Рижского роддома подали иск в Конституционный суд (КС), оспаривая нормы о продленном нормальном рабочем дне, сообщил агентству LETA представитель их интересов Иво Клотиньш.

Истцы оспаривают 7 раздел ст. 53.1 закона о лечении, который предусматривает, что для медицинских работников может быть установлено продленное нормальное рабочее время до 60 часов в неделю или 240 часов в месяц. В отличие от других работников, медики за работу, которая превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, не получают доплату как за сверхурочную работу или компенсацию в виде выходных.

Истцы считают, что такое отношение противоречит установленному в Конституции принципу равенства и просят признать оспариваемую норму недействительной с 1 июля 2009 года.

21 марта Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призвал профсоюзы медработников и Латвийскую ассоциацию медсестер рассмотреть возможность отказаться от продленного нормального рабочего времени с 1 июня, если не будет повышена заработная плата и введена доплата за сверхурочные. Повторно вопрос об одновременном отказе медиков работать продленное рабочее время будет рассматриваться на заседании совета профсоюза 18 апреля.

Также решимость бороться в КС за права медиков получать дополнительную оплату за продленный рабочий день выразил омбудсмен Юрис Янсонс.

В Министерстве здравоохранения ранее заявили, что для того, чтобы постепенно отказаться от продленного нормального рабочего времени, сократив его на 20 часов в год, дополнительно необходимы 4 млн. евро ежегодно.