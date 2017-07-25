Общий объем доходов и расходов бюджетов местных самоуправлений в первом полугодии 2017 года достиг исторического максимума, сообщает LSM со ссылкой на данные Министерства финансов.

Общий доходы бюджетов самоуправлений за шесть месяцев этого года достигли 1,24 млрд евро - это самый высокий показатель в истории. Рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 9,9% (+112,2 млн евро). Минфин отмечает, что рост доходов превысил докризисные показатели. Объем собранных налогов вырос на 7,4% (+53,2 млн евро) и составил в целом 775,5 млн евро.

Минфин отмечает, что большую часть доходов самоуправления получают за счет подоходного налога с населения (прирост +47,5 млн евро). На фоне экономического роста в стране резко выросла средняя брутто-зарплата - в первом квартале на 7,2% (прогнозировалось 5,5%).

Выросли и доходы от налога на недвижимость (+5,3 млн, +3,9%). По данным министерства, особенно заметен рост в Риге, где была пересмотрена кадастровая стоимость объектов в Старой Риге и Межапарке.

Расходы самоуправлений также достигли исторического рекорда - 1,143 млрд евро, на 13,9% (139,1 млн евро) больше, чем в первом полугодии 2016 года и на 21,5 млн евро больше, чем в первом полугодии 2008 года. Рост обеспечили, в первую очередь, связан с увеличением минимальной зарпалаты, ростом зарплат работников самоуправления и введением новой модели оплаты труда учителей.

Минфин сообщает, что с 2003 года в бюджетах самоуправлений первое полугодие завершается с профицитом, но позитивный баланс по итогам года был отмечен только два раза - в 2010 и 2016 году. "Пока рано делать выводы о бюджете самоуправлений в конце года, особенно если учесть, что в первом полугодии общие расходы на реализацию проектов фондов ЕС выросли более чем втрое", - отмечается в пресс-релизе министерства.