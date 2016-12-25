Прежде чем предоставить гражданство Латвии артисту балета и актеру Михаилу Барышникову, его прошлое проверят латвийские спецслужбы. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

Управление по делам гражданства и миграции запросило информацию о Барышникове у Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и Службы военной разведки и безопасности. Кроме того, свое заключение должны дать Финансовая полиция, Министерство иностранных дел, Управление мест заключения, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Таможенная полиция, Служба госдоходов, Погранохрана и другие госструктуры.

Согласно латвийскому законодательству, гражданство страны не может быть предоставлено человеку, который своим поведением или действиями создавал угрозу для латвийского государства, после 1990 года выражал поддержку тоталитаризма или был связан с терроризмом. Кроме того, гражданство не может получить претендент, который связан с легализацией преступно нажитых средств, не выполнил обязательства перед латвийскими налоговыми службами или в советское время был сотрудником спецслужб.

Ранее уже сообщалось, что Михаил Барышников в письменном виде подтвердил желание получить гражданство Латвии. В данный момент он является гражданином США и может претендовать на двойное гражданство. Проект постановления о предоставлении Барышникову гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Парламент может принять решение в течение 1,5-2 месяцев.

Михаил Барышников родился в Риге в 1948 году. Он учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".