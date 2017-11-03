Латвийские судьи оценивают свою индивидуальную независимость на 7,4 из 10 баллов, это самый низкий показатель среди 26 стран ЕС. Второй самый низший показатель — в Албании (8,1 балла). В Литве он составляет 8,2, в Эстонии — 9 баллов.
Главной угрозой для своей индивидуальной независимости латвийские судьи считают СМИ. 39% опрошенных судей считают, что СМИ своими действиями могут неадекватно влиять на судей. Единственная страна, где судьи чувствуют от СМИ больше угрозы для своей независимости, — Италия (64% судей).
Латвийские судьи ощущают угрозу также от причастных к делу сторон и их представителей, а также от судебной администрации или исполнительной власти.
В Латвии в опросе участвовали 224 судьи или 39,5% латвийских судей.