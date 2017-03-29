Снять приспособление на время прохождения процедуры и поставить назад не получится, поскольку за соблюдением нормы будет следить и дорожная полиция.

"В современных машинах используются пластиковые бамперы, пластиковые капоты. У Volvo используют даже специальную прокладку под капотом, из мягкого пружинящего материала, которая смягчает энергию удара, когда машина сбивает пешехода, — чтобы уменьшить повреждения. Когда мы устанавливаем так называемый кенгурятник — он довольно жесткий — нет никакого смягчения, здесь сразу приходится жесткий удар… Никакие краш-тесты вы не пройдете, у вас гарантированно будет самая низкая оценка и репутация производителя, который калечит людей", — заявил передаче инженер-механик автотранспорта Евгений Храповицкий.

Именно этот аргумент заставил Дирекцию безопасности дорожного движения с нового года ввести в Латвии запрет на "кенгурятники". "В наших условиях это очень опасная вещь для пешеходов и для велосипедистов. И мы знаем, по статистике, в Латвии почти треть всех погибших — это пешеходы. И здесь очень большая проблема для Латвии, чтобы реально снизить процент этих малозащищенных участников дорожного движения. Туда включаются и велосипедисты, и мотоциклисты, и другие, кто едет на маленьких моторизированных транспортных средствах", — заявил автоэксперт Юрис Звирбулис.