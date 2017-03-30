Зиле с коллегами возражает против того, что договор о дальнейших отношениях между ЕС и Британией будет заключен только тогда, когда Лондон фактически покинет ЕС. Эти планы противоречат условиям договора ЕС, отметил он в комментарии агентству LETA.

Кроме того, по словам Роберта Зиле, в проекте резолюции не хватает всесторонне рассмотренных финансовых вопросов: надо учитывать не только то, что Brexit принесет остальным странам ЕС, но и часть британских активов, которые образовались в результате многолетних платежей в бюджет ЕС.

29 марта латвийский политик пришел с предложениями, чтобы дополнить соответствующий документ. Однако не смог этого сделать, не сумев открыть соответствующее приложение к проекту резолюции по Brexit. Он прогнозирует, что в Европарламенте все же наберется большинство для принятия данной резолюции.

Дебаты и голосование за проект резолюции по Brexit пройдут на плeнарной сессии в Страсбурге 5 апреля.