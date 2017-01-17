Мощь паспорта оценивается по количеству стран, которые его владелец может посетить без визы (или приобрести визу на границе). В случае с латвийским, речь идет о 148 государствах — это десятое место в рейтинге. По данному показателю Латвия находится на одном уровне с Литвой, Словенией и Словакией. Узнать подробнее, с какими странами у Латвии действует визовый/безвизовый режим, можно здесь.

В апреле 2015 года латвийский паспорт занимал в рейтинге 13-е место: два года назад граждане Латвии имели возможность въехать без визы в 134 страны мира.

В новом рейтинге лидирует Германия, граждане которой могут ездить без визы в 157 государств. Вторую строчку делят Швеция и Сингапур: обладатели этих паспортов вправе посещать 156 стран без оформления визы.

Замыкают тройку Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США: граждане этих стран мгут посещать без виз 155 государств.

Четвертое место делят Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия и Япония (безвизовый режим со 154 странами), пятое — Малайзия, Ирландия, Канада и Новая Зеландия (по 153), шестое — Греция, Южная Корея и Австралия (по 152), седьмое — Чехия и Исландия (по 151), восьмое — у Венгрии (150), девятое — у Мальты и Польши (по 149), 11-е — у Эстонии (147).

Россия разделила 39-е место с республикой Кирибати (государство в Тихом океане) — ее граждане могут посетить без виз 103 страны. На соседних позициях оказались Молдавия, Турция и Колумбия (39-е место и 104 государства без визы), а также Маршалловы Острова (41-я строчка и 102 страны).

Для сравнения, Украина занимает 46-е место (безвизовый режим с 87 странами), Казахстан — 56 (69 стран), Беларусь, Грузия и Папуа-Новая Гвинея — 57-е (67 стран), Азербайджан — 63-е (61 страна), Армения и Китай — 66-е (по 58 стран), Узбекистан — 70-е (54 страны), Туркменистан — 70-е (49 стран).

Внизу списка — страны Африки и Азии. Наименее влиятельным в 2017 году был признан паспорт Афганистана: с результатом в 23 страны он занял последнюю, 95-ю позицию в списке. Чуть выше в рейтинге располагаются паспорта Пакистана (26 стран), Ирака (28), Сирии (29), Сомали (30), Южного Судана и Эфиопии (по 34).