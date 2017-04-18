Занимающиеся защитой прав детей учреждения получили сразу семь жалоб на различные нарушения в одном из детских садов Елгавы. Начато расследование, на время которого от исполнения обязанностей отстранены три воспитательницы, сообщает LETA со ссылкой на Латвийское радио.

В жалобах указывается на недопустимое поведение этих женщин: воспитательницы дергали детей за волосы, силой запихивали еду им в рот, обзывали их обидными словами. При этом часть детей предпочитает не реагировать на такое отношение, из-за чего в детсаду сложилось мнение, что это "нормально".

Отмечается также, что персонал не стеснялся использовать насильственные методы и при посторонних.

Также Латвийское радио сообщает о наметившейся в этом детском саду практике посылать самых непослушных детей в психоневрологические больницы — при помощи муниципальнрой полиции. Детей отправляют и и интернаты "подальше" — например, в Латгалию.

Освободившись таким образом от ребенка, детсад продолжает получать от самоуправления деньги за его содержание, несмотря на то, что на самом деле ребенок находится далеко и за него уже платит государство.