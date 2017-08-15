Также стороны договорились о том, что до конца года состоится встреча историков обеих стран.

Аугулис подчеркнул, что Россия всегда была важным партнером Латвии в сфере экономики. "Несмотря на то, что встреча с российскими партнерами в формате МПК проходит после четырехлетнего перерыва, в ряде сфер сотрудничество обеих стран оставалось активным. Практическое сотрудничество продолжалось в таких областях, как пограничный контроль, транспорт, миграция, культура и др.", - отметил сопредседатель комиссии.

Сегодня на заседании был рассмотрен широкий круг вопросов, и по ряду из них достигнуты договоренности. По словам Аугулиса, первый вопрос, о котором удалось договориться, это развитие торговли и экономического сотрудничества. Второй вопрос касался транспорта и транзита. "В этой области все развивается позитивно с учетом того, что растут объемы автоперевозок", - отметил министр.

На заседании МПК стороны договорились обеспечить непрерывность грузоперевозок между Латвией и Россией. До конца этого года также планируется подписать договор о прямых международных железнодорожных перевозках. Как сообщил Аугулис, Латвия этот договор уже согласовала и готова подписать, как только к этому будет готова Россия.

Также Латвия и Россия договорились укреплять сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран. Аугулис призвал Россию активнее использовать для отправки своих грузов латвийские порты.

Другие блоки обсуждавшихся на заседании вопросов касались трансграничного сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области, в том числе до конца этого года планируется организовать встречу латвийских и российских историков ля обсуждения важных для обеих стран вопросов истории.

Сопредседатель комиссии с российский стороны, министр транспорта РФ Максим Соколов сказал журналистам, что подписанный сегодня протокол заседания МПК является ответом на вопрос о ситуации в сотрудничестве обеих стран в сфере экономических и социальных вопросов.

"Торговая статистика свидетельствует о возобновлении и развитии межгосударственных экономических отношений. Также в рамках МПК мы договорились о дальнейших совместных шагах", - подчеркнул российский министр

Предыдущее заседание латвийско-российской межправительственной комиссии состоялось в ноябре 2013 года в Москве.