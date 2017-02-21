Национальные вооруженные силы Латвии заключат договор с Австрией на поставку самоходных 155-мм гаубичных систем M109, а также покупку центра управления огнем и платформ для обучения механиков-водителей. Об этом Delfi сообщили в Министерстве обороны.

Планируется, что расходы на каждую единицу самоходных гаубиц составят от 60 до 140 тысяч евро. Столь большая разница в цене зависит от модификации каждой боевой машины. Отмечается, что ранее они использовались австрийской армией, затем в 2003-2007 годах были модернизированы и после этого находились на складском хранении.

Всего Австрия поставит Латвии 47 гаубиц. Ранее озвучивалась возможная сумма контракта — порядка 14 миллионов евро.

Ранее бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Юрис Далбиньш заявил агентству LETA, что нет оснований подвергать сомнению необходимость приобретения Латвией гаубиц, поскольку планы Министерства обороны о покупке оружия согласованы с НАТО.

Вместе с тем Далбиньш понимает, что в обществе это порождает вопросы, зачем необходимо закупать подобные вооружения, но "это все согласовано и спланировано и остается только вопрос, когда и что будет куплено".

Далбиньш назвал "самоходки" очень серьезным и мобильным оружием. Они способны оказывать серьезную боевую поддержку войскам и быстро менять позицию. В латвийских СМИ с подачи информационных агентств прижилось необычное обозначение этих артиллерийских систем — "похожие на танки гаубицы".