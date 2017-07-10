В расчете на тысячу жителей сокращение численности населения Латвии в прошлом году составило 0,96%. Самое большое сокращение населения зарегистрировано в Литве — на 1,42%.

Немного меньше, чем в Латвии, население сократилось в Хорватии (-0,87%), Болгарии (-0,73%) и Румынии (-0,62%).

В целом уменьшение численности населения в прошлом году зарегистрировано в десяти странах ЕС, а в 18 странах она увеличилась.

Самый большой прирост численности населения был в Люксембурге — на 1,98%. В Швеции он составил 1,45%, на Мальте — 1,38%, в Ирландии — 1,06%, в Австрии — 0,95%, в Германии и на Кипре — 0,76%, в Дании — 0,72%, в Великобритании — 0,65%.

В Эстонии численность населения в прошлом году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,02%.

В целом численность населения стран ЕС увеличилась на 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн годом ранее.

Согласно данным "Eurostat", в Латвии в начале этого года проживало 1,95 млн человек, что составляет 0,4% общего числа населения ЕС. Такая же доля населения ЕС проживала в Словении. Наименьший удельный вес населения был в Люксембурге и на Мальте (0,1%), на Кипре (0,2%) и в Эстонии (0,3%).

16,2% населения ЕС проживало в Германии, население Франции составляло 13,1%, Великобритании — 12,9%, Италии — 11,8%, Испании — 9,1%, Польши — 7,4%.