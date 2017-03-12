В Минобороны России сообщили об отказе Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Объектом посещения латвийской стороной была определена 25-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная во Пскове. Целью посещения являлась проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данной бригады.

"Инспекторам из Латвии мог быть представлен предусмотренный положениями Венского документа и содержащий информацию о бригаде брифинг, а также возможность увидеть личный состав и основные системы ВВТ бригады", — сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

"В 2017 году военное ведомство России, придерживаясь политики открытости, пригласило делегацию минобороны Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, по которым ранее латвийская сторона высказывала озабоченность.

Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе", — отмечают в Минобороны РФ.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Латвия, Эстония, Литва, Швеция и Польша не дали официального ответа на предложение российского Министерства обороны о проведении консультаций по вопросам региональной безопасности.