Как сообщает LETA, в ходе испытаний над Цесисом будет проверена работа телеметрических датчиков, высотомера, отсоединения парашюта и аппаратуры прямой видеосвязи.

Работы над созданием первой в Латвии космической ракеты начались в 2016 году, и первый прототип уже был испробован в конце прошлого года.