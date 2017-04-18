Латвия отправит ракету в космос в 2018 году; в четверг будут испытания над Цесисом

Foto: NASA В четверг, 20 апреля, на аэродроме "Цесис" будет запущена испытательная ракета, с помощью которой будут проверены различные системы создаваемой в Латвии космической ракеты. Планируется, что Латвия покорит космос в 2018 году — разрабатываемый здесь летательный аппарат поднимется на высоту 100 километров. Как сообщает LETA, в ходе испытаний над Цесисом будет проверена работа телеметрических датчиков, высотомера, отсоединения парашюта и аппаратуры прямой видеосвязи. Работы над созданием первой в Латвии космической ракеты начались в 2016 году, и первый прототип уже был испробован в конце прошлого года.

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