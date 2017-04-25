В связи с улучшением показателей безработицы Латвия после 2018 года больше не будет получать средства по программе "Молодежная гарантия", сообщил сегодня министр благосостояния Янис Рейрс.

В связи с улучшением показателей безработицы Латвия после 2018 года не будет получать средства по программе "Молодежная гарантия"

Рига, 25 апреля, LETA.

Минблаг допускает, что по некоторым разделам программы может образоваться излишек средств в размере в целом 7 млн. евро.

Рейрс на заседании правительства сообщил, что Латвия больше не укладывается в показатели, предусматривающие поддержку. Безработица среди молодежи в стране — ниже среднего в ЕС. Например, в странах юга Европы она составляет 40%, есть страны, где безработица среди молодежи достигает даже 68%.

В период 2014-2018 гг Латвия получает средства по этой программе потому, что в 2012 году молодежная безработица в стране превышала 25% и составляла 28,5%. В 2015 году безработица среди молодежи снизилась до 16,8%.

Из 20 стран, которые получали финансирование по программе "Молодежная гарантия" с 2014 года, после 2018 года в помощи отказано шести странам. Кроме Латвии, это Чехия, Ирландия, Литва, Словения и Швеция.

Всего по программе "Молодежная гарантия" Латвия получила в 2014-2018 гг более 70 млн евро.

В прошлом году в Латвии 44 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не учились и не работали. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в 2015 году.