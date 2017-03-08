О поддержке Латвией кандидатуры Туска известил Мальту как председательствующее в ЕС государство премьер-министр Марис Кучинскис.

Латвия считает, что Туск хорошо выполняет свои обязанности, и в период, когда предстоят сложные переговоры о выходе Великобритании из ЕС, смена главы Евросовета будет не лучшим сигналом.

На вопрос депутата Александра Кирштейнса, не повлияет ли позиция Латвии на отношения с Польшей, которая выдвинула другую кандидатуру, Ринкевич ответил отрицательно.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Туск на должности председателя Евросовета вредит интересам Польши, поэтому выдвинута другая кандидатура — депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.