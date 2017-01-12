Это первый подобный двусторонний договор между Латвией и США, отметил министр, выразив надежду, что такие договоры будут подписаны и с другими государствами.

"Это очень важный шаг для обеспечения нашей обороноспособности и развития как вооруженных сил, так и в деле обеспечения безопасности нашего государства", — подчеркнул Бергманис, отметив, что подготовка документа к подписанию была непростой и требовала больших усилий.

Латвия взяла на себя обязательство обеспечивать присутствие союзников в стране, и подписанный сегодня документ является краеугольным камнем этого процесса, сказал министр. Он также сообщил, что подобные договоры в ближайшие дни подпишут Эстония и Литва.

Договор о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Латвии и США сегодня подписали министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и посол США в Латвии Нэнси Петит.