Национальные вооруженные силы получили еще одну партию легких гусеничных бронемашин от Великобритании — на данный момент доставлено уже 47 из 123 купленных Латвией у англичан машин. Об этом сообщает LETA, отмечая, что общая сумма контракта превышает 46,5 млн. евро. Эти деньги пойдут не только на покупку подержанной бронетехники, но и ее капитальный ремонт.

Помимо этого, Латвия планирует оснастить бронемашины (бронетранспортерами их называть некорректно — скорее, это легкая разведывательаня бронемашина) противотанковыми ракетными системами Spike, а также современными системами командной связи стандарта НАТО. Также нужно будет закупить аммуницию для 30-мм пушки, симулятор для обучения управления этой техников, а также запас ракет. В итоге, подсчитало Министерство обороны, данный проект обойдется латвийским налогоплательщикам почти в 209 миллионов 607 тысяч евро.

Соглашение о закупке 123 гусеничных бронемашин у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Бронемашины CVRT Национальные вооруженные силы получат в период с 2016 по 2020 год.

Закупленные Латвией бронетранспортеры идеально подходят для ее условий, считает заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе генерал Адриан Бредшоу.

Он пояснил, что сам использовал эти бронемашины, и считает, что они соответствуют топографическим условиям Латвии, так как отлично работают в заболоченной и лесистой местности и имеют хорошие маневренные способности. "Это идеальный вариант для Латвии", — сказал Бредшоу.

Американский генерал выразил надежду, что "латвийские Национальные вооруженные силы будут с огромной решимостью бороться против возможной военной агрессии и армия воспользуется преимуществами местности".