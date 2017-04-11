В министерстве сообщения агентство LETA проинформировали, что Аугулис подтвердил нынешний формат сотрудничества обеих строн. Он также отметил, что необходимо до заседания Межправительственной комиссии организовать заседания всех ее рабочих групп — экономические, транспортные, научно-технические, гуманитарные, в области культурного сотрудничества.

На встрече с российским послом Аугулис сказал, что одним из самых важных вопросов является подписание Соглашения о прямом железнодорожном сообщении между Латвией и Россией. Латвийская сторона предлагает подписать это соглашение во время заседания Межправительственной комиссии.

По словам Аугулиса, должностные лица переговорили о тенденциях и перспективах развития железнодорожного коридора в Евразии. Он отметил, что сотрудничество Латвии и России в этой связи жизненно важно. У перевозок по железной дороге между Азией и Европой — большие перспективы, и госпредприятия обеих стран хорошо сотрудничают в развитии перевозок по ж/д.

Министр сообщения отметил, что в 2016 году в аэропорту "Рига" на 22% увеличился пассажиропоток между Латвией и Россией по сравнению с 2015 годом. Российский посол Лукьянов, в свою очередь, сказал, что новый терминал Рижского аэропорта теперь позволяет удобно организовывать протокольные мероприятия и встречать дипломатов в аэропорту.

Один из актуальных вопросов — перевозки пассажиров по железной дороге. В частности, рассматривается возможность сокращения времени в пути пассажирского поезда Рига-Москва.

Аугулис пригласил посла России посодействовать встрече государственных экспертов двух стран, чтобы договориться по вопросам частоты координационных межгосударственных вопросов, а также продолжить сотрудничество в сфере уменьшения тарифов.

Российский посол своей главной целью на этом посту считает усиление экономического сотрудничества между двумя странами. Лукьянов также выразил интерес в реализации Латвией проекта Rail Baltica.