Напомним, что большинство заболевших корью проживают в Германии, Италии, Польше, Румынии, Швейцарии, во Франции и на Украине. Хуже всего ситуация обстоит в Италии и Румынии. В Румынии в период с января 2016 года по 10 марта 2017 года зарегистрировали 3400 случаев заболевания, 17 из них привели к летальному исходу. В Италии в январе текущего года зарегистрировали 238 новых случаев, и, по предварительным оценкам, в феврале заболевших было не меньше.

Одновременно, Центр профилактики и контроля за заболеваниями настаивает на том, что в Латвии с августа 2014 года не зарегистрировано ни одного пациента с таким диагнозом.

Заболевание продолжает распространяться в странах Европы, и, как говорят специалисты, под угрозой в первую очередь находятся районы с низким уровнем вакцинации. В ВОЗ подчеркивают, что пока в каждой стране Европы прививку от кори не будут делать 95 процентам населения, в регионе не удастся остановить распространение кори.

Прививка от кори стоит в "Календаре вакцинации", первый укол детям ставит в возрасте от 12 до 15 месяцев, ревакцинация обычно проходит в семилетнем возрасте.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2015 году в глобальных масштабах произошло 134 200 случаев смерти от кори — почти 367 случаев в день или 15 случаев в час. В 2000-2015 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 20,3 миллиона случаев смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения.