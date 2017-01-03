Правительство Латвии поддержало законопроект о поддержке дополнительного протокола к конвенции по борьбе с терроризмом, предусматривающий криминализацию нескольких новых видов преступлений, связанных с терроризмом.

Ранее эти преступления не были криминализованы ни на национальном, ни на международном уровне. Это относится к обучению терроризму, поездкам за границу с целью терроризма, финансированию и организации таких поездок.

Чтобы обеспечить полное соответствие латвийских нормативных актов нормам дополнительного протокола, необходимы поправки к законам, в том числе Уголовному закону и закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Дополнительный протокол к конвенции по борьбе с терроризмом подписали 33 страны, в том числе Латвия, а три государства его ратифицировали.