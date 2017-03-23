Цель принятия поправок — обеспечить непрерывность деятельности важных для государства предприятий, а также быть уверенными в том, что перестановки в этих компаниях не будут нести угрозу правительству и безопасности Латвии.
Днем ранее парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила идею о том, что грядущие поправки о "коммерческих обществах, связанных с национальной безопасностью" будут распространяться и на телеканалы ПБК, TV3 и LNT. Ранее в список важных для безопасности уже были включены телеканалы LTV1, LTV7, Re:TV, Sportacentrs.com TV и Rīga TV24.
В сфере электронной связи поправки будут распространяться на "Lattelecom", "Latvijas Mobilais telefons", "Tele2" и "Bite Latvija".
Изначально на суд депутатов была представлена также идея о том, что правительство должно получить право обязывать владельцев таких обществ, уже имеющих в них значительную долю, продать ее государству. Однако впоследствии предложенная норма была отклонена.