В ходе встречи политик и дипломат обсудили возможности активизировать отношения обеих стран. В качестве перспективных отраслей сотрудничества Даудзе также упомянул транспорт и логистику. Посол, со своей стороны, заявил, что Намибия заинтересована стать рынком сбыта сельскохозяйственной продукции из Латвии и подчеркнул, что представляемое им государство открыто для инвестиций.