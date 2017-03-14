Латвия собралась наладить экспорт продуктов в Африку

Foto: Reuters/Scanpix Латвия надеется как можно скорее начать работу над сертификацией своих продуктов питания в Намибии. Такую информацию заместитель спикера Сейма Гундар Даудзе (СЗК) озвучил в ходе встречи с новым послом этой африканской страны в Латвии Бони Хаувиком. В ходе встречи политик и дипломат обсудили возможности активизировать отношения обеих стран. В качестве перспективных отраслей сотрудничества Даудзе также упомянул транспорт и логистику. Посол, со своей стороны, заявил, что Намибия заинтересована стать рынком сбыта сельскохозяйственной продукции из Латвии и подчеркнул, что представляемое им государство открыто для инвестиций.

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