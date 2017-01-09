В Латвии самое низкое государственное финансирование на автодороги среди стран Балтии, сообщили журналистам представители АО Latvijas valsts ceļi. В следующем году государственное финансирование на дороги планируется в Латвии в размере 159 млн евро, в Эстонии 210 млн евро, в Литве 428 млн евро.

Финансирование ЕС на латвийские дороги составит в этом году 127 млн евро, на эстонские дороги — 48 млн евро, на литовские — 91 млн евро.

Председатель правления LVC Янис Ланге подчеркнул, что с 2019 года европейское финансирование на дороги в Латвии резко сократится — до 68,7 млн евро, а в 2020 году его вообще больше не будет. По словам Ланге, Латвия за годы независимости ни разу не достигла финансирования на дороги, которое можно охарактеризовать как устойчивое. Дефицит ремонтных работ на государственных дорогах достиг 4,5 млрд евро. Чтобы остановить ухудшение состояния дорог, нужно ежегодно 673 млн евро.

Из-за плохого состояния дорог народное хозяйство ежегодно терпит убыток в размере 880 млн евро, что связано с высокими затратами на эксплуатацию автомобилей, более долгим временем в пути и большим потреблением горючего, добавил Ланге.