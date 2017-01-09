В ближайшие годы планируется принимать на педагогические программы в три раза меньше студентов, заявила директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Агрита Киопа.

В Латвии примерно 55 педагогических программ, на которых каждый год учатся 5600 человек, а заканчивают 1000. Между тем школам ежегодно нужно только 300-400 молодых учителей. Чтобы улучшить эту ситуацию, МОН планирует консолидацию высшего образования.

"Ресурсы тратятся неадекватно. Чтобы улучшить ситуацию, мы решили сконцентрировать подготовку педагогов в университетах - Рижском, Даугавпилсском, Лиепайском. Специализированное педагогическое образование можно будет по-прежнему получать в Резекненской академии технологий, Латвийской академии спортивной педагогики и др.", - сказала Киопа.

"За 4-5 лет мы планируем увеличить финансирование на обучение учителей - будет привлечено примерно 5 млн евро. Будет меньше учителей, но лучше подготовленных", - сказала Киопа