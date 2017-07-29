Как отметили в министерстве, Латвия в рамках возможностей продолжает развивать сеть посольств в странах и регионах с большим экономическим потенциалом и растущим влиянием в международной политике. Страны Персидского залива представляют для Латвии интерес как новые рынки для экспорта товаров и услуг, а также с точки зрения инвестиций.

Посол в ОАЭ будет представлять интересы государства и в других странах региона.

Как сообщалось, недавно МИД нашел новые помещения для посольства Латвии в ОАЭ и в этом году планирует создать при нем должность консула. В настоящее время посольство Латвии арендует офис в здании посольства Дании.

По неофициальной информации, послом Латвии в ОАЭ может стать нынешний посол в России Астра Курме, а ее на этом посту сменит прежний посол Латвии в НАТО, ныне главный инспектор МИД Марис Риекстиньш