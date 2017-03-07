В первую десятку вошли Швейцария, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Россия расположилась на 27-м месте, Польша — на 31-м, Азербайджан — на 69-м, Беларусь — на 70-м, Казахстан — на 71-м, Украина — на 73-м. Литва и Эстония в список из 80 позиций не вошли вообще.

Издание вычисляет рейтинг исходя из девяти основных показателей, каждый из которых разбит на параметры, получившие свои оценки. Показатель "Приключения" отражает привлекательность страны для туристов (в первой тройке — Бразилия, Италия и Испания), "Гражданство" вычисляет уровень социальной защиты (первая тройка: Норвегия, Швеция, Швейцария). Самым высоким "Культурным влиянием" обладают Италия, Франция и США, с точки зрения "Предприимчивости" (то есть готовности развивать новый бизнес) в лидерах Германия, Япония и США. Тройка лучших по показателю "Исторического наследия" — Италия, Испания и Греция, стремительнее всего развиваются ОАЭ, Сингапур и Индия. Самыми открытыми для бизнеса признаны Панама, Люксембург и Швейцария, с точки зрения качества жизни лучшими странами стали Канада, Швеция и Дания. Наконец, самыми могущественными странами (Power) стали США, Россия и Китай.

Латвия получила самый высокий рейтинг по показателю открытости для бизнеса (33-е место, благодаря низкой стоимости производства и умеренному уровню коррупции и бюрократии) и качества жизни (44-е место, благодаря безопасности, доступности, политической стабильности и системе образования и медицины).

По показателю силы (Power) Латвия заняла последнее место, при этом авторы исследования оценили членство страны в международных альянсах как 0 (и так же низко — наличие лидера и политического влияния). Культурное влияние, по мнению авторов исследования, также близко к нулю (параметры престижа и влиятельности культуры оценены как 0).