После того, как 31 июля были приняты новые правила Кабинета министров, гласящие, что Латвия впредь намерена вводить финансовые ограничения для тех лиц, которые поддерживают деньгами политический режим Северной Кореи и ее ядерную программу, появился и первый "кандидат на санкции". Это гражданин Тайвана Цай Сианьдай (так известен как Алекс Цай).

Как сообщает LETA, Цай является главой компаний Trans Merits Co. Ltd и Global Interface Company Inc. Как выяснилось, он давал деньги предприятию Korea Mining Development Trading Corporation, которое является прикрытием для властей КНДР. Полученные финансы шли на разработку оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.

Ранее сообщалось, что Комисия по финансам и рынку капитала (КФРК) получила информацию о том, что три действующих в Латвии банка — Reģionālā investīciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — позволили своим клиентам перечислять деньги на офшоры, опосредованно связанные с фирмами из Северной Кореи. Это делалось для того, чтобы обойти международные санкции, которые наложены на КНДР, сообщает LETA.

Полиция безопасности отмечает, что на данный момент более детальной информации о процессе СМИ предоставлено не будет. Однако известно, что ранее КФРК оштрафовала три вышеупомянутых банка на общую сумму в размере более 641 тысячи евро. Факт недостаточного контроля за клиентами, который привел к нарушению нормативных актов о предовращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, был выявлен в сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).

Речь идет о сделках, заключенных клиентами банков в период с 2009 по 2015 год, используя офшорные фирмы и сложные цепочки сделок. В результате предприятия из Северной Кореи, на которую наложены международные санкции, получали возможность обходить эти ограничения.