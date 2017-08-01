Как сообщает LETA, Цай является главой компаний Trans Merits Co. Ltd и Global Interface Company Inc. Как выяснилось, он давал деньги предприятию Korea Mining Development Trading Corporation, которое является прикрытием для властей КНДР. Полученные финансы шли на разработку оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.
Ранее сообщалось, что Комисия по финансам и рынку капитала (КФРК) получила информацию о том, что три действующих в Латвии банка — Reģionālā investīciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — позволили своим клиентам перечислять деньги на офшоры, опосредованно связанные с фирмами из Северной Кореи. Это делалось для того, чтобы обойти международные санкции, которые наложены на КНДР, сообщает LETA.
Полиция безопасности отмечает, что на данный момент более детальной информации о процессе СМИ предоставлено не будет. Однако известно, что ранее КФРК оштрафовала три вышеупомянутых банка на общую сумму в размере более 641 тысячи евро. Факт недостаточного контроля за клиентами, который привел к нарушению нормативных актов о предовращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, был выявлен в сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).
Речь идет о сделках, заключенных клиентами банков в период с 2009 по 2015 год, используя офшорные фирмы и сложные цепочки сделок. В результате предприятия из Северной Кореи, на которую наложены международные санкции, получали возможность обходить эти ограничения.